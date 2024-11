Erinnerung an eine Kultdisco: Ab in die Alm: Als das Bottwartal noch eine echte Diskothek hatte

1 Bis Ende 1996 steppte im Monopoly der Bär. Kurz darauf war die Disco in Großbottwar für alle Zeiten Geschichte. Foto: Orhan Özbagci

Vor fast 30 Jahren hat der letzte Club im Raum Marbach geschlossen, die Casino Alm, später auch als Monopoly bekannt. Die Disco in Großbottwar war Kult und Treffpunkt für junge Menschen aus dem ganzen Landkreis Ludwigsburg.











Chris Howland in Großbottwar! Diese Nachricht hat sich wahrscheinlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Der britische Entertainer mit dem markanten Akzent war in den 1950er- und 1960er-Jahren eine große Nummer in Deutschland. Klar, dass eine solche Berühmtheit nicht zu einem x-beliebigen Anlass im Bottwartal aufkreuzte. Howland war der Stargast bei der Eröffnung der Casino Alm, die sich im Laufe der Zeit zur bekanntesten Disco im ganzen Raum Marbach entwickeln sollte – und am längsten durchhielt. Erst in den späten 1990er-Jahren gingen auch hier die Lichter aus. Der Eigentümer habe das Anwesen im Jahr 2000 an die Stadt verkauft, erklärt die Großbottwarer Stadtarchivarin Brigitte Popper. Die Kommune habe das Gebäude abreißen lassen. Es wurde durch ein Ärztehaus mit Apotheke ersetzt.