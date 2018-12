Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Ludwigsburg Preiswürdiges Projekt bringt Jugendlichen Kriegsnöte nahe

Von Susanne Mathes 22. Dezember 2018 - 07:00 Uhr

Wie kostbar Frieden ist, haben Elina Köhler (links) und Anna Colletti seit ihrer Spurensuche klarer vor Augen. Foto: factum/Granville

Ihre Ur- und Ur-Urgroßväter, die im Ersten Weltkrieg kämpften, waren nicht viel älter als sie heute: Jugendliche aus Ludwigsburg und Montbéliard haben in ihren Familien berührende Zeugnisse aus dieser Zeit gefunden – und sie in einem beispielhaften Projekt aufgearbeitet.

Ludwigsburg - Es gibt Situationen, da schrumpft die Bedeutung materieller Gaben im gleichen Maße, wie der Ernst der Gedanken wächst – und wo in der Lebensblüte stehende junge Kerle wie Franz Goebel Worte zu Papier bringen, wie sie nur ein Heranwachsender formulieren kann, der dem Abgrund ins Auge geblickt hat.

Mehr zum Thema

„Heute will ich dir einmal ein Brieflein schreiben und zwar aus Dankbarkeit, aus heißer Dankbarkeit. Bin noch gesund und munter und wünsche es von ganzem Herzen dir, Mama und Papa. Heute gelangte das Paket mit Kunsthonig und das andere Paket mit Zwetschgen-Marmelade in meine Hände. Ich kann dir ja nur ein Brieflein schreiben zum danken. . . Bin durch schöne französische Städtchen und Dörfchen gekommen, wo wunderbare Sachen ausgestellt waren. Aber was soll ich kaufen und was hat es Zweck? Ich habe dir schon einmal geschrieben, wenn ich gesund zurückkehre, dann ist das Geschenk genug, und wir können uns miteinander freuen. Hoffentlich kommen auch bald wieder diese Tage, wo wir wieder ein Wort reden können, dann machen wir uns, wenn Gott will, auch noch sonnige Tage, Tage der Rosen.“

Das „geliebte Louischen“ teilte Sorgen und Nöte

20 Jahre alt war Franz Goebel, als er 1918 diesen Brief von der Front in Frankreich an seine Schwester, „das geliebte Louischen“, schrieb. Elina Köhler ist 15 Jahre alt. Sie ist Franz Goebels Urenkelin, und seine Feldpost-Briefe aus dem Ersten Weltkrieg zählen zu der Kategorie von Geschenken, deren immaterieller Wert unschätzbar ist.

Für die Schülerin trat damit nicht nur ein schemenhafter Vorfahre aus dem Schatten des Vergessens und kam ihr sehr nahe. Ihr halfen die 100 Jahre alten, aber in ihrer Dichtheit und poetischen Sprache so präsenten Briefe auch bei der Feinjustierung ihres eigenen Lebens. „Oft hat er seine Briefe mit ,Ich lebe noch’ angefangen. So etwas liest sich nicht so leicht“, sagt sie.

Franz sah Freunde sterben und wusste, dass auch für ihn jeder Tag der letzte sein konnte. Wenn er „letzte Liebesdienste“ erwähnte, bedeutete das, dass er Kameraden zu beerdigen half, die im Kugelhagel gestorben oder von Granaten zerrissen worden waren. „Wenn man versucht, das nachzuempfinden, weckt das eine andere Sichtweise“, erklärt Elina. „Es ist nicht selbstverständlich, in Frieden und ohne Angst leben zu können.“

Eine Ahnung von der Dimension des Grauens

Elina bekam die Briefe ihres Uropas von dessen Sohn, ihrem Opa. Dass die Enkeltochter unverhoffterweise Interesse an der angegilbten Korrespondenz zeigte, bedeutet ihm viel. Doch bedurfte es einer Initialzündung, um dieses Interesse zu wecken. In diesem Fall war es ein an den Ersten Weltkrieg anknüpfendes Friedens- und Völkerverständigungsprojekt des Goethe-Gymnasiums, das Elina besucht, und dessen französischer Partnerschule Collège Guynemer in Montbéliard.