1 Das Emigriertenparlament UEG existierte nur knapp ein Jahr. Foto: privat

Rechte, Teilhabe und demokratische Freiheit für jene, die in Deutschland damals noch „Gastarbeiter“ genannt wurden: Vor 60 Jahren wurde in Stuttgart das erste Emigriertenparlament in Deutschland gegründet. Es existierte nur knapp ein Jahr.











Die Rede, die der 44-jährige Antonio Maspoli am 2. Mai 1964 im Gewerkschaftshaus in der Theodor-Heuss-Straße hält, hat es in sich: „Der Emigrierte“, ruft Maspoli an diesem Tag den Versammelten zu, „ist ein Arbeiter aus Europa und für Europa. Und Europa ist sein Land.“ Rechte, Teilhabe und demokratische Freiheit fordert er für jene Menschen ein, die in Deutschland damals noch wie selbstverständlich als „Gastarbeiter“ bezeichnet werden.