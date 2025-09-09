Erinnerung an bitteren Moment: Größter Verrat: Charlie Sheen enttäuscht von seinem Vater

Charlie Sheen erinnert sich an einen bitteren Moment in seinem Leben. Sein berühmter Vater Martin Sheen meldete der Polizei, dass sein Sohn gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Was er zunächst als "größten Verrat, den man erleben kann" sah, ordnet er heute anders ein.
In der Doku "aka Charlie Sheen" (ab 10. September bei Netflix) oder in seiner gerade erschienenen Autobiografie "The Book of Sheen": Charlie Sheen (60) arbeitet gerade im großen Stil seine skandalumwehte Vergangenheit auf. In einem Interview in der TV-Sendung "Good Morning America" sprach der Schauspieler nun über einen bitteren Moment in seinem Leben. Sein Vater Martin Sheen (85) zeigte ihn einmal an, nachdem er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.