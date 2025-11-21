Erinnerung an Alice und Ellen Kessler: NDR ändert zu Ehren der verstorbenen Kessler-Zwillinge das Programm

Der Sender NDR widmet den verstorbenen Kessler-Zwillingen Alice und Ellen eine Sondersendung. Zu sehen gibt es darin ihre "schönsten Auftritten in NDR Talk-Formaten".
Der Sender NDR reagiert auf den tragischen Tod von Alice und Ellen Kessler (1936-2025) mit einer kurzfristigen Programmänderung. In der Nacht vom 21. auf den 22. November wird dort um 00:00 Uhr die Sondersendung "In Erinnerung an Alice und Ellen Kessler" ausgestrahlt. Die halbstündige Sendung wird unmittelbar nach der "NDR-Talkshow" gesendet und erinnert laut Mitteilung "an die international bekannten Tänzerinnen und Sängerinnen Alice und Ellen Kessler mit ihren schönsten Auftritten in NDR Talk-Formaten".