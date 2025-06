Erin Moriarty: The Boys-Star macht Erkrankung öffentlich

Bei der "The Boys"-Darstellerin Erin Moriarty ist eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert worden. Das teilte die Schauspielerin auf Social Media mit und sendete einen wichtigen Appell an ihre Follower.

"The Boys"-Star Erin Moriarty (30) lebt mit einer Autoimmunerkrankung. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mit, dass bei ihr Morbus Basedow, auch als Basedowsche Krankheit bekannt, diagnostiziert wurde. Diese geht mit einer Überfunktion der Schilddrüse einher, das Organ vergrößert sich zudem in vielen Fällen.

In ihrem Social-Media-Post wies Moriarty darauf hin, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen unterschiedliche Symptome zeigen würden. Zu ihren Erfahrungen könne sie jedoch sagen: "Hätte ich nicht alles auf Stress und Müdigkeit zurückgeführt, hätte ich es früher bemerkt. Vor einem Monat wurde bei mir Morbus Basedow diagnostiziert."

Lesen Sie auch

Die Schauspielerin gab anderen Betroffenen jedoch Hoffnung: "Innerhalb von 24 Stunden nach Beginn der Behandlung spürte ich, wie ich wieder zu Kräften kam. Seitdem geht es mir immer besser." Sie appellierte an ihre Follower, zum Arzt zu gehen, wenn sie sich schlechter als sonst fühlen sollten. "Haltet nicht einfach durch und ertragt das Leiden nicht; ihr habt es verdient, euch wohlzufühlen. Das Leben ist schon schwer genug", ergänzte sie.

Verzweifelte Textnachricht an ihre Mutter

Zu ihrer Nachricht teilte die Schauspielerin eine Fotoreihe mit einigen Selfies, in denen sie erst müde und abgeschlagen und dann wieder fröhlich wirkt. Auch einen Textverlauf aus dem Chat mit ihrer Mutter hängte sie an. "Ich meine es ernst; ich brauche wirklich Hilfe", schrieb Moriarty ihr. "Mir ist heute Abend übel. Ich fühle mich so beschissen und so weit von meinem wahren Ich entfernt, dass ich so nicht ewig weiterleben kann."

In einer Textnachricht an ihren Vater schilderte sie dann offenbar nach dem Start der Behandlung, wie viel besser es ihr gehe. "Verdammt, so sollte ich mich also fühlen? Ich habe etwas verpasst", schrieb sie ihm.

Vierte Staffel von "The Boys" gestartet

Aktuell ist Erin Moriarty in der vierten Staffel der Serie "The Boys" zu sehen, die am Freitag bei Prime Video startete. Darin spielt sie Annie January, die als Superheldin den Namen Starlight trägt. Sie gehört zu der Superhelden-Gruppe "Die 7", die ursprünglich die Menschheit beschützen sollten. Während sie versuchen, ihre Macht zu bewahren, wollen die "The Boys" sie für illegale Aktivitäten zur Rechenschaft ziehen.