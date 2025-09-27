Eric und Edith Stehfest: Es soll keinen Rosenkrieg geben

In einem ersten Statement zur Trennung hat Edith Stehfest betont, dass sie und Eric Stehfest für ihre Kinder ein Team bleiben werden. Auch der "GZSZ"-Star erklärte, dass es keinen Rosenkrieg geben soll. Die beiden drehten offenbar sogar noch eine Show, obwohl sie bereits getrennt waren.

Nachdem Schauspieler Eric Stehfest (36) am Freitag die Trennung von seiner Ehefrau Edith Stehfest (30) bekannt gegeben hat, meldete sich nun auch die Sängerin zu Wort. Demnach ist bei dem Paar, das seit November 2015 eine turbulente Ehe führte und zwei Kinder hat, kein Rosenkrieg zu erwarten.

"Nach wie vor ein Team für unsere Kinder" "Wir führen keine romantische Beziehung mehr, bleiben jedoch nach wie vor ein Team für unsere Kinder", erklärte sie in einem schriftlichen Statement in ihrer Instagram-Story. Die Trennung sei keine "leichte Entscheidung" gewesen, "jedoch war es die klügste, um Ruhe in alles zu bekommen".

Dann betonte die Sängerin noch: "Er bleibt für immer der beste Papa für meine Kinder und ich bin dankbar, dass ich mich für den richtigen Umgang entschieden habe." Für die Stehfests scheinen die Kinder an erster Stelle zu stehen. Denn sie seien zwar kein Paar mehr, aber blieben für immer eine Familie, wie die 30-Jährige noch versicherte. In Videos zeigte sie sich in den vergangenen Tagen mit Fitness-Influencer Julian Zietlow am Strand in Thailand, was Gerüchte über eine neue Beziehung befeuerte. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Eric Stehfest über die Trennungsgründe

Auch Eric Stehfest hatte bereits in seiner Instagram-Story, in der er die Trennung verkündete, davon gesprochen, dass die beiden für ihre Kinder Aaron Amadeus (9) und Aria Litera (4) ein Team bleiben wollen. Im Interview mit RTL unterstrich der frühere "GZSZ"-Star danach: "Unsere Freundschaft ist Edith und mir sehr wichtig. Es wird deshalb keinen Rosenkrieg geben." Auch eine Scheidung sei erst einmal kein Thema.

Eine Beziehung sei jedoch nicht mehr möglich gewesen. Nachdem der Schauspieler die Diagnose paranoide Schizophrenie erhalten hatte, hatte sich das Paar bereits Ende November räumlich getrennt. "Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben", sagte der 36-Jährige zu den Gründen für das Ehe-Aus.

Angeblich schon seit Monaten getrennt

Laut "Bild" liegt die Trennung bereits rund dreieinhalb Monate zurück. Eine besondere Herausforderung dürfte deshalb die gemeinsame Teilnahme an der vierten Staffel der Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" gewesen sein, für die sie vor wenigen Wochen noch in Thailand gedreht haben. Dort traten sie als Team an. Die Staffel soll im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden. Dann werden die Stehfests trotz Trennung noch einmal gemeinsam zu sehen sein. Reality-TV-Erfahrung haben sie bereits: Sie nahmen an zwei unterschiedlichen Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und zogen 2023 zusammen ins "Sommerhaus der Stars".

Kennengelernt hatte sich das Paar 2014, als die Musikerin für eines seiner Projekte den Gesang aufnahm. Im November 2015 folgte die Hochzeit, zwei Kinder machten die Familie komplett. Doch es gab auch immer wieder Krisen, die die beiden öffentlich thematisierten.