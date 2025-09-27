Eric und Edith Stehfest: Es soll keinen Rosenkrieg geben

In einem ersten Statement zur Trennung hat Edith Stehfest betont, dass sie und Eric Stehfest für ihre Kinder ein Team bleiben werden. Auch der "GZSZ"-Star erklärte, dass es keinen Rosenkrieg geben soll. Die beiden drehten offenbar sogar noch eine Show, obwohl sie bereits getrennt waren.
Nachdem Schauspieler Eric Stehfest (36) am Freitag die Trennung von seiner Ehefrau Edith Stehfest (30) bekannt gegeben hat, meldete sich nun auch die Sängerin zu Wort. Demnach ist bei dem Paar, das seit November 2015 eine turbulente Ehe führte und zwei Kinder hat, kein Rosenkrieg zu erwarten.