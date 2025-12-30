Eric Dane an ALS erkrankt: Rebecca Gayheart kämpft für Pflege ihres Ex-Mannes

Rebecca Gayheart und Eric Dane trennten sich 2018. Doch als der "Grey's Anatomy"-Star an ALS erkrankte, übernahm die Schauspielerin die Organisation seiner Pflege - und lieferte sich einen zähen Kampf mit der Versicherung.
Eine Ehe mag enden, doch manche Bindungen halten ein Leben lang. Rebecca Gayheart beweist das gerade auf beeindruckende Weise. Die 54-Jährige hat in einem sehr persönlichen Essay für "The Cut" offenbart, wie sie sich seit der ALS-Diagnose ihres Ex-Mannes Eric Dane (53) für dessen Versorgung einsetzt. Das Paar hatte sich 2018 nach zehn Jahren Ehe getrennt.