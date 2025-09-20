Erholung im Wald in Stuttgart: Wie Urlaub im Alltag: Wo man in Stuttgart Waldbaden kann

Erholung vom Stress im Alltag: Die Initative Auszeit im Wald bietet Waldbad-Führungen in Stuttgart und der Region an. Was Teilnehmer dabei erleben.
Ein brechender Ast unter den Schuhen, der Gesang von Amseln und Rotkehlchen, ein intensiver Duft von feuchtem Laub – und weit und breit nur Natur. Die Waldbad-Tour beginnt mit Kostproben für die unterschiedlichen Sinne. Obwohl es an diesem Tag mit gut 20 Grad ohnehin frisch ist, spürt man beim Eintauchen in den Wald sofort eine kühle Brise. „Ab jetzt heißt es, ruhig zu sein“, sagt Martina Schaff. Und in der Tat: Es herrscht Stille. Zehn Teilnehmenden gruppieren sich im Kreis. In der Mitte steht Schaff, studierte Gesundheitswissenschaftlerin, die für die nächsten zweieinhalb Stunden die Richtung vorgibt.