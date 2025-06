Erholung: Entlang der türkischen Riviera: Unterwegs mit einer Gulet

1 Die türkische Riviera lockt mit perfekten Sommerbedingungen. Foto: TYBA

Entschleunigt reisen entlang der türkischen Küste - fernab vom Massentourismus, aber nah an Natur, Geschichte und kulinarischer Vielfalt. Was Reisen auf einer Gulet so besonders macht.











Wer an Urlaub in der Türkei denkt, hat häufig Hotelanlagen, Strände und große Resorts im Kopf. Doch es gibt eine andere Art, dieses Land kennenzulernen - leiser, beweglicher und näher an der Natur: mit dem Boot. Genauer gesagt, mit einer Gulet, einem traditionellen türkischen Holzschiff, das heute als komfortable Charteryacht genutzt wird.