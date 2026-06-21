Lob und Kritik bei der Eröffnung des Neckaruferparks beim Esslinger Bahnhof. Einige der Flächen sind noch nicht grün. Neckarbalkon und Steg kommen gut an.
Ausreichenden Hitze- und Sonnenschutz vermissten viele beim ersten Spaziergang durch den Esslinger Neckaruferpark. Bei Temperaturen von 35 Grad brannte zwar die Sonne während der Eröffnungsreden auf dem Neckarplateau. Die Reaktionen der ersten Besucher auf den neuen Lebensraum am Neckarufer waren unterschiedlich. Zehn Millionen Euro hat das Projekt gekostet, das den Fluss und sein Ufer erschließt.