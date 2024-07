Erhöhung der Kitagebühren in Renningen

1 Eltern müssen in Renningen künftig tiefer in die Tasche greifen für die Betreuung ihrer Kinder. Foto: © Marco2811 - stock.adobe.com

Die Stadt Renningen erhöht die Elternbeiträge für die Betreuung von Klein-, Kindergarten- und Schulkindern stufenweise ab dem 1. September.











Mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder müssen die Renninger Eltern in der Zukunft ausgeben. Das wurde ein der letzten Sitzung des Renninger Gemeinderats in der auslaufenden Amtszeit am Mittwochabend beschlossen. Und man ist sich nahezu einig. Es gab nur eine Gegenstimme.