Erhebung im Kreis Göppingen: Statistisch sind Frauen in der Mehrheit

In den allermeisten Kommunen im Landkreis Göppingen wohnen mehr Frauen als Männer. Allerdings gibt es in einer Gemeinde eine kuriose Konstellation.
Männer sind in der Minderheit: Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts. Konkret heißt das im Kreis Göppingen zum Stichtag 30. September 2025, dass 128.047 Männern 130.214 Frauen gegenüberstehen. Oder in Prozentzahlen: 49,6 zu 50,4 Prozent. Damit steht der Landkreis aber nicht alleine da, die prozentuale Verteilung sieht im Landesdurchschnitt genau gleich aus. Diverse Personen wurden von den amtlichen Statistikern in dieser Auswertung nicht gesondert erfasst.