Erhebung des Leichtathletik-Verband: Der VfB Stuttgart fehlt in der Leichtathletik-Rangliste

Nach einer vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) durchgeführten Erhebung der Anzahl der Platzierungen in den deutschen Bestenlisten 2025 ist der VfB Stuttgart überraschend nicht unter den besten 50 Vereinen Deutschlands vertreten. Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass zu wenige Platzierungen im Schüler- und Jugendbereich erzielt wurden. Die überragenden Erfolge des VfB in den Aktivenklassen Männer und Frauen sowie U20 und U23 reichten für einen Rang unter den Top 50 nicht aus.