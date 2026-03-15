Durch Vandalismus ist in einer Esslinger Schule ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Auch eine Fotovoltaik-Anlage wurde beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte durch Sabotage und Zerstörung erheblichen Schaden an einem Esslinger Schulgebäude in der Breslauer Straße verursacht. Laut Augenzeugen handelt es sich um das Theodor-Heuss-Gymnasium. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter offenbar über ein Baugerüst Zugang zum Dach des Gebäudes, das derzeit saniert wird.