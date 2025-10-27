Erhalt Freibäder Weinstadt: Solche Einsatzbereitschaft verdient höchsten Respekt

Die Zusagen der Weinstädter Freibadvereine sind es wert, beim Wort genommen zu werden, meint unsere Autorin Luitgard Schaber.
Die Entscheidung ist getroffen. Die Freibäder in Beutelsbach und Strümpfelbach dürfen unter Vereinsregie bestehen bleiben. Die Freude unter all jenen, die sich dafür eingesetzt haben, ist groß und wird sicherlich von vielen, welche die Bädle ebenfalls liebgewonnen haben, geteilt. Doch letztlich haben sich mit dem Beschluss jene durchgesetzt, die am lautesten für ihre Interessen getrommelt haben. Ob diese auch der Mehrheitsmeinung in Weinstadt entsprechen, bleibt dahingestellt.