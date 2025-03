1 Herzogin Meghan, hier bei den Invictus Games 2025, verkauft künftig einen Crêpe-Mix und Kräutertees. Foto: ddp/DPPA

Welche Erzeugnisse bietet Herzogin Meghans Lifestyle-Marke "As Ever"? Pünktlich zum Start ihrer Netflix-Serie hat die Ehefrau von Prinz Harry jetzt einen Einblick gewährt.











Für Herzogin Meghan (43) sind es arbeitsreiche Tage. Am 4. März ist auf Netflix ihre neue Lifestyle-Show "With Love, Meghan" gestartet. Passenderweise am gleichen Datum hat die Ehefrau von Prinz Harry (40) nun die ersten Produkte ihrer neuen Lifestyle-Marke "As Ever" offiziell vorgestellt.