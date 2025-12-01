Ergebnisse der Kirchenwahl: Offene Kirche ist jetzt knapp stärkste Kraft

Kirchenwahl 2025: die 90 Plätze in der evangelischen Landessynode sind vergeben, 7000 Kirchengemeinderäte neu gewählt. Etwa jedes fünfte Kirchenmitglied hat abgestimmt.
Die Protestanten in Württemberg haben gewählt – zumindest ein Teil davon. An der Wahl der neuen Synode, des Kirchenparlaments, und der mehr als 7000 Kirchengemeinderäte vor Ort beteiligten sich am Sonntag rund 390 000 evangelische Christen. Wahlberechtigt waren rund 1,51 Millionen Kirchenmitglieder ab 14 Jahren. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 22,4 Prozent. Bei der letzten Wahl 2019 waren es 22,9 Prozent gewesen. Damals hatte die Landeskirche noch rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte gezählt. Die meisten Kirchenmitglieder gingen diesmal im Wahlkreis Schwäbisch Hall zur Wahl (27,2 Prozent).