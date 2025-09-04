Ergebnisse aus Labor in Fellbach: Vorsicht: Schadstoffe in Obst und Gemüse – so vermeiden Sie Risiken

In pflanzlichen Lebensmitteln können giftige Stoffe enthalten sein. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Fellbach gibt Tipps zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken.
Hobbygärtner, Kräutersammler und Kunden in Obst- und Gemüsegeschäften sind vor unangenehmen Überraschungen nicht immer gefeit. Selbst Pflanzen, die seit Jahrzehnten in Gärten angepflanzt und deren Saatgut frei verkauft wird, können gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. Thomas Kapp ist Lebensmittelchemiker und leitet in der Schaflandstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart das Toxinlabor. Der Spezialist für unerwünschte Stoffe in Lebensmitteln gibt Tipps zur Vermeidung gesundheitlicher Probleme.