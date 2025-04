Ergebnis zeigt sie bei Instagram: Spontane Aktion: Bianca Heinicke lässt sich Nasenpiercing stechen

Sie wollte eigentlich "nur kurz Deko-Körbe" kaufen, doch Bianca Heinicke (32) machte mit einer Freundin spontan einen Abstecher ins Tattoo- und Piercing-Studio. "Plötzlich hatten wir insgesamt fünf neue Piercings und drei neue Tattoos", fügte die Influencerin mit einem lachenden Emoji in ihrem Instagram-Post an. In einem Clip hielt Heinicke die Aktion für ihre rund 8,1 Millionen Followerinnen und Follower fest.

Das Video zeigt sie beim Ausfüllen des Anamnesebogens bis hin zum Stechen ihres Nasenpiercings. Tapfer lässt sie die Prozedur über sich ergehen, am Ende ziert ein goldener Ring ihre Nase. "Jetzt fühle ich mich richtig cool mit so einem Nasenpiercing, finde ich gut", zeigt sie sich mit Blick in den Spiegel zufrieden mit dem Ergebnis. Das Video verrät zudem, dass es für das Duo dann auch noch auf die Tattoo-Liege ging. Heinicke hat sich offenbar am Arm und am Bein eines stechen lassen, Details dazu verrät sie nicht.

Lesen Sie auch

Nach einer längeren Pause von sämtlichen Social-Media-Aktivitäten meldete sich die 32-Jährige Anfang 2024 via Instagram zurück und kündigte dabei einen Image-Wechsel an. Im Dezember desselben Jahres kehrte sie aber doch wieder zu ihren Wurzeln zurück: "Bibi is back", verkündete die durch ihren YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" bekannt gewordene Influencerin unter anderem bei Instagram.

"Nach einer intensiven Reise, die geprägt war von Selbstzweifeln, Herausforderungen und einer tiefen Suche nach meiner Wahrheit, stehe ich heute an einem Punkt, an dem ich mich stärker, klarer und freier fühle als jemals zuvor", erklärte sie. "Das Kapitel Bibi wird nicht neu geschrieben - es wird fortgesetzt. Mit Liebe, Ehrlichkeit und einem Sinn für das, was wirklich zählt."