Ergebnis von DAK-Umfrage: Mehr Schüler fühlen sich erschöpft und einsam

Eine jährliche Befragung unter Schülern zeigt, dass sich viele müde und allein fühlen. Der Leiter der Studie spricht von frühen Warnsignalen.
Ein zunehmender Anteil von Schülerinnen und Schülern fühlt sich einer Umfrage zufolge erschöpft, emotional belastet oder einsam. Wie aus dem „DAK-Präventionsradar“ hervorgeht, der in Berlin veröffentlicht wurde, gaben knapp 65 Prozent der Befragten an, sich mindestens einmal oder sogar mehrmals pro Woche erschöpft und müde zu fühlen. In der Vorgängerbefragung im Jahr zuvor hatten das 55 Prozent angegeben.