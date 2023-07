1 Wie die Stadt selbst ist auch die Firma Steel (graue Großhalle) in ihrem Herzen immens gewachsen. Links ein Foto von 1968, rechts ein aktuelles Satellitenfoto. Foto: LGL

Die Firma Steel ist in Großbottwar ein wichtiger Arbeitgeber – liegt am früheren Bahnhofsgelände an der Bottwar allerdings inmitten der Stadt und ist von Anwohnern nicht zu überhören. Ihrem Ärger über das Wummern der Pressen, mit der Zubehör etwa für die Automobilindustrie hergestellt wird, machten sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit Beschwerden Luft. Vor allem seit neue Pressen in Betrieb gingen. Selbst mit Landrat Dietmar Allgaier waren Bürger in der Sache schon in Kontakt. Nach den Beschwerden forderte das fürs Überwachen von Geräuschkulissen zuständige Landratsamt Ludwigsburg die Firma auch auf, ein Gutachten erstellen zu lassen. Mit mehrmonatiger Verspätung liegt das Ergebnis inzwischen vor.