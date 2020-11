11 Wer ist nach Ansicht der Fans der beste Sechser beim VfB gewesen? Foto: Baumann/Illustration: Ruckaberle

Von Guido Buchwald bis Wataru Endo – die Auswahl war groß bei unserer Umfrage, wer denn der beste Spieler aller Zeiten beim VfB auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld gewesen ist. Nun liegt das Ergebnis vor.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga auf Eintracht Frankfurt trifft, dann werden der Japaner Wataru Endo und der Belgier Orel Mangala auf den beiden Positionen der Doppel-Sechs im Mittelfeld die Fäden ziehen. Als so genannte Staubsauger vor der Abwehr, Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff oder Akteure im Maschinenraum des Stuttgarter Spiels sind in der langen Tradition des Vereins für Bewegungsspiele von 1893 aber auch vor ihnen schon viele Profis aufgelaufen.

Klangvolle Namen und Weltmeister wie Guido Buchwald, Sami Khedira oder Carlos Dunga haben beim VfB über die Jahrzehnte im defensiven Mittelfeld gespielt. Wir hatten Ihnen in unserer Online-Umfrage „Wer ist der beste Sechser aller Zeiten beim VfB?“ zehn Spieler zur Auswahl gegeben. Das Ergebnis der Fanbefragung liegt nun vor.

Sie finden die Top Ten der besten VfB-Sechser in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!