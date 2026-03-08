Ergebnis der Landtagswahl: Spannung in Leonberg und Umgebung – das sagen die Bürgermeister zur Landtagswahl

Dass es weiterhin eine grün-schwarze Regierung geben wird, überrascht die Bürgermeister nicht. Die Erwartungen an die künftige Landesregierung sind dennoch hoch.
Mit Spannung wurde der Wahlabend auch in den Rathäusern in Leonberg und Umgebung verfolgt. „Es war klar, dass es eng wird“, sagt Michael Makurath, der Bürgermeister von Ditzingen. Vor dem Hintergrund der Hochrechnungen am frühen Abend geht er bei dem sich abzeichnenden Ergebnis davon aus, dass es eine „nicht einfache Regierungsbildung werden“ wird, auch angesichts der Friktionen in der Schlussphase des Wahlkampfs.