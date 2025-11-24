Erfurt: Vorwurf sexueller Missbrauch – erneut ein Lehrer vor Gericht

Kurz nachdem ein ehemaliger Lehrerkollege von ihm verurteilt wurde, soll im Dezember ein anderer Mann vor Gericht stehen, dem sexueller Missbrauch von Schülerinnen vorgeworfen wird.
Weil er als Lehrer Schülerinnen sexuell missbraucht haben soll, beginnt am Landgericht Erfurt im Dezember ein Prozess gegen einen 58-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in 69 Fällen sowie Vergewaltigung in zwei Fällen vor, wie aus einer Terminübersicht des Gerichts hervorging.