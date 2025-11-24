Erfurt: Vorwurf sexueller Missbrauch – erneut ein Lehrer vor Gericht

Kurz nachdem ein ehemaliger Lehrerkollege von ihm verurteilt wurde, soll im Dezember ein anderer Mann vor Gericht stehen, dem sexueller Missbrauch von Schülerinnen vorgeworfen wird.

Weil er als Lehrer Schülerinnen sexuell missbraucht haben soll, beginnt am Landgericht Erfurt im Dezember ein Prozess gegen einen 58-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in 69 Fällen sowie Vergewaltigung in zwei Fällen vor, wie aus einer Terminübersicht des Gerichts hervorging.

Die drei Betroffenen sollen bei Beginn der Taten 15 beziehungsweise 16 Jahre alt gewesen sein. Der Tatzeitraum reicht demnach von März 2013 bis April 2025. Der Mann war im Sommer festgenommen worden.

Schon ein Urteil nach einem Fall am gleichen Erfurter Gymnasium

Erst Ende Oktober hatte das Landgericht Erfurt einen anderen Gymnasiallehrer wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 58-Jährige, der ab dem 18. Dezember vor Gericht stehen soll, war unter anderem Vertrauenslehrer am selben Erfurter Gymnasium. Der Schulleiter räumt nach dem Missbrauchsskandal zum 1. Dezember seinen Posten.

Vergangene Woche wurde zudem am Landgericht Meiningen ein früherer Lehrer zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte unter anderem den sexuellen Missbrauch von vier minderjährigen Schülerinnen zugegeben.