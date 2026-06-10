Er hat schon Looks für Paris Hilton und Gucci mitentwickelt, bleibt Stuttgart aber treu: Der dreifache „beste Friseur Deutschlands“ Adrian Xhaferi über Weltruhm und Bodenständigkeit.
Adrian Xhaferi spricht nicht gerne über sich. Dabei hat der Stuttgarter Friseur einiges zu berichten. Erst kürzlich flog er für die New York Fashion Week in die Staaten und entwickelte gemeinsam mit einem internationalen Team Looks für Gucci und deren neuen Stardesigner Demna. Unter anderem für Stars und Models wie Paris Hilton, Candice Swanepoel, Anok Yai oder Alex Consani. In den vergangenen Jahren arbeitete er schon für Labels wie Yohji Yamamoto, Nina Ricci, Maison Margiela und Dilara Findikoglu. Zu seinen Freunden und Wegbegleitern gehören Starfriseure wie Guido Palau, Eugene Souleiman und Mustafa Yanaz, der selbst in Stuttgart gelernt hat, bevor er nach New York gezogen ist. Bereits drei Mal wurde er als bester Friseur Deutschlands ausgezeichnet.