Adrian Xhaferi spricht nicht gerne über sich. Dabei hat der Stuttgarter Friseur einiges zu berichten. Erst kürzlich flog er für die New York Fashion Week in die Staaten und entwickelte gemeinsam mit einem internationalen Team Looks für Gucci und deren neuen Stardesigner Demna. Unter anderem für Stars und Models wie Paris Hilton, Candice Swanepoel, Anok Yai oder Alex Consani. In den vergangenen Jahren arbeitete er schon für Labels wie Yohji Yamamoto, Nina Ricci, Maison Margiela und Dilara Findikoglu. Zu seinen Freunden und Wegbegleitern gehören Starfriseure wie Guido Palau, Eugene Souleiman und Mustafa Yanaz, der selbst in Stuttgart gelernt hat, bevor er nach New York gezogen ist. Bereits drei Mal wurde er als bester Friseur Deutschlands ausgezeichnet.

In seinem Salon in Stuttgart-West merkt man von seinem Starfaktor aber nicht viel. Wer sucht, findet in der Leseecke ein Lookbook mit Fotos seiner letzten künstlerischen Arbeiten. Seine Auszeichnungen und Preise stehen kommentarlos im Schaufenster. Fotos von all den Promis, die er schon gestylt hat? Fehlanzeige. „Mir war es immer wichtig, bodenständig zu bleiben“, sagt Xhaferi. Überheblich rüberzukommen ist sein ganz persönlicher Albtraum, Bescheidenheit ist (s)eine Zier. Viele seiner beeindruckenden Projekte für namhafte Labels und Persönlichkeiten, haben es nicht mal auf seine Sozialen Medien oder Homepage geschafft. „Ein bisschen Selbstvermarktung gehört heutzutage dazu, ich weiß“, gibt der 46-Jährige zu und zwingt sich ab und an zu einem Post. Unangenehm ist es ihm trotzdem mit Scheinwerfer im Gesicht.

Weltruhm trifft schwäbische Bescheidenheit

Dabei haben wenige geschafft, was er geschafft hat. Für einen Stylisten, der in Stuttgart lebt und arbeitet, ist ein solcher internationaler Erfolg alles andere als selbstverständlich. „Wenn man von Stuttgart aus Kontakte in dieser Branche knüpfen und halten möchte, ist es durchaus ein bisschen mehr Arbeit“, gibt Xhaferi schmunzelnd zu, als wir ihn in seinem Salon besuchen. Dass er sich langfristig für die Landeshauptstadt als Ort seines Schaffens entschieden hat, wurde von Kollegen immer wieder belächelt. Wenigstens Berlin sollte es schon sein? Doch für den Stuttgarter kam nie etwas anderes in Frage. „Meine Familie ist hier“, sagt er. „Die ist mir sehr wichtig.“

Adrian Xhaferi backstage bei der GucciCore-Show in New York, rechts mit Model Candice Swanepoel. Foto: privat

Neben seiner Frau Cemre Kaya, die selbst aus der Fashionbranche kommt und das Stuttgarter Label Cem van Kay gegründet hat, und der einjährigen gemeinsamen Tochter, sind es auch die Eltern und natürlich Hündin Tokio, der heimliche Star des Salons, der auch am heutigen Hitzetag neben der Kundentheke liegt und nur mit Leckerlis für ein Foto zu begeistern ist. „Tokio hat hier in der Nachbarschaft mittlerweile mehr Fans als wir“, scherzt Kaya. Benannt ist die sechs Jahre alte Hündin nach der fiktiven Figur Tokio aus der Serie „Haus des Geldes“. „Ich fand es sehr tough, wie sie sich als Frau gegen die ganzen Mafiosi behauptet und Action gemacht hat“, sagt Xhaferi und tätschelt der Hündin den Kopf.

Seine Karriere begann im Jahr 2000, nachdem er 1997 im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Stuttgart geflohen war. „Ich habe direkt ein Praktikum bei Toni & Guy gemacht und wurde dann als Azubi übernommen.“ Nach dem Abschluss seiner Ausbildung, fing er selbst an, im Schulungsbereich zu arbeiten und als Art Director kreative Projekte umzusetzen. Dass ihm das bloße Schneiden und Frisieren von Haaren im Salon nicht reichen würde, war dem Stuttgarter von vorneherein klar. An den ersten Shows hat er in seinen frühen 20ern teilgenommen. „Ich habe immer geschaut, wo die besten Leute und Schulen sind, die mich nach vorne bringen“, sagt der 46-Jährige.

Vieles würde er heute noch so machen, wie damals, wenn auch mit einem bisschen weniger selbst erzeugtem Druck. „Ich habe mir früher immer harte Fristen für Schritte in meinem Leben gesetzt: zu welchem Zeitpunkt ich dieses und jenes schon geschafft haben will. Wenn es doch anders gekommen ist, war ich wahnsinnig enttäuscht.“ Sein größter Feind saß in seinem eigenen Kopf. „Eine gewisse Portion Ehrgeiz ist in Ordnung, aber manchmal ist es besser, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, statt sich selbst runterzuziehen, wenn mal etwas nicht klappt“, weiß er heute.

Hündin Tokio ist der heimliche Star in Adrian Xhaferis Salon in Stuttgart-West. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Lektionen gehören zum Leben dazu, ein Friseur seines Kalibers wird man nicht über Nacht. Und wie so oft, muss man manche Fehler einmal selbst gemacht haben, um hinterher schlauer zu sein. So würde Xhaferi in Paris nie wieder ein Taxi nehmen, wenn er zu einem wichtigen Termin muss. „Das weiß dort natürlich jeder, aber es war in meiner Anfangszeit, als ich für eine Show von Yohji Yamamoto in Paris gebucht worden bin“, erinnert sich der Stylist. „Ich hatte einen schweren Koffer dabei und keine Lust, mit der Metro zu fahren. Natürlich stand das Taxi dann im Stau und ich musste bei den Verantwortlichen anrufen, dass ich mich verspäte.“ Die nahmen den Faux-pas aber gelassener als gedacht. „Ihnen ging es genauso, ich war nicht der Einzige, der im Stau stand“, lacht der Stuttgarter. „Und auch viele Models haben noch gefehlt.“

Brunnenbau in Ghana statt Rampenlicht

Was möchte er, der schon so viel erlebt und gesehen hat, in Zukunft noch machen? „Mehr reisen“, sagt er, zum Beispiel nach Tokio, Japan, mit Kind und Kegel. „Und mehr soziale Projekte umsetzen.“ Zu teilen, vom Kuchen etwas abzugeben, ist für den religiösen Friseur selbstverständlich, ob durch Spendensammeln für einen Brunnenbau in Ghana oder durch eine Essensausgabe an Bedürftige in Stuttgart. „Ich möchte das gar nicht an die große Glocke hängen“, sagt er nervös und winkt ab. Fürs erste ist er froh, dass nach dem turbulenten Umzug seines Salons in die Silberburgstraße, der ihn einige Nerven gekostet hat, wieder alles einigermaßen geregelte Wege in seinem Leben geht. Und dass der Scheinwerfer, der jetzt eine Stunde lang auf ihn gerichtet war, endlich wieder aus ist.

Adrian Xhaferi Salon, Silberburgstr. 150, Stuttgart-West, Di-Fr 10-19, Sa 10-18 Uhr >>>