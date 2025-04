Erfolgsshow im Wandel: Das macht Die Höhle der Löwen für Judith Williams so besonders

Seit Jahren ist Judith Williams fester Bestandteil von "Die Höhle der Löwen". Im Interview verrät die "Ur-Löwin", was die Gründershow für sie so einzigartig macht und wie sie mit dem Abschied dreier Kollegen nach der kommenden Staffel umgeht.

Die 17. Staffel von "Die Höhle der Löwen" (seit 2014) steht in den Startlöchern - und mit ihr der Abschied von drei Investoren. Nils Glagau (49), Tillman Schulz (35) und Tijen Onaran (40) kehren mit den neuen Folgen der Gründershow den Rücken. Wie ihre "Die Höhle der Löwen"-Kollegin Judith Williams (53) das bevorstehende Aus wahrnimmt und was die Zuschauer und Zuschauerinnen von der Staffel erwarten dürften, verrät die Unternehmerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" steht in den Startlöchern. Wie fühlt es sich an, wieder dabei zu sein?

Judith Williams: Es ist eine Show, die Herzen und Visionen verbindet - eine Plattform für Menschen, die ihre Leidenschaft und ihre Träume mit der Welt teilen wollen. Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, wieder dabei zu sein, denn es bedeutet, Inspiration zu erleben und selbst Inspiration zu geben. Jedes Investment ist nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern eine Geschichte von Mut, Durchhaltevermögen und Innovation.

Sie sind eine echte "Ur-Löwin". Was macht "Die Höhle der Löwen" für Sie so besonders? Was schätzen Sie an der Show am meisten?

Williams: "Die Höhle der Löwen" ist nicht einfach nur eine Business-Show - sie ist ein Movement. Sie zeigt, dass Ideen, wenn sie mit Leidenschaft und harter Arbeit verfolgt werden, Realität werden können. Es ist diese Transformation von Vision zu Wirklichkeit, die mich tief berührt. Was mich am meisten bewegt, ist der Spirit, der in diesem Raum herrscht: Entrepreneurs, die mit leuchtenden Augen ihre Zukunft präsentieren, die große Träume haben und bereit sind, dafür alles zu geben.

Wie hat sich die Sendung über die Jahre verändert? Gibt es Entwicklungen, die Sie besonders spannend finden?

Williams: Ich sehe einen starken Shift in Richtung Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship und Digital Business. Die Gründerinnen und Gründer, die heute pitchen, bringen nicht nur innovative Produkte, sondern auch eine klare Vision für die Welt von morgen mit. Besonders faszinierend finde ich, dass der Fokus auf Impact Businesses wächst - Unternehmen, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Nils Glagau, Tillman Schulz und Tijen Onaran verabschieden sich nach dieser Staffel. Wie nehmen Sie ihre Ausstiege wahr?

Williams: Alle drei haben die Show mit ihrem einzigartigen Mindset und ihrer Leidenschaft bereichert. Sie haben Spuren hinterlassen, Inspiration geschaffen und viele Startups geprägt. Abschiede bieten aber auch eine Möglichkeit für neue Dynamiken. Die Höhle bleibt ein Ort der Energie, der Veränderung und des Wachstums.

Wie war die Stimmung hinter den Kulissen angesichts dieser Veränderungen? Hat sich durch den bevorstehenden Abschied der drei schon etwas im Teamgefüge verändert?

Williams: Wir sind ein Team, das auf Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Inspiration basiert. Natürlich spürt man die Emotionen, wenn geschätzte Kollegen gehen. Es gibt Momente der Melancholie, aber auch eine enorme Wertschätzung für die gemeinsame Zeit. Doch wie im wahren Leben gilt: Jede Veränderung ist auch eine Chance. Die Show wird sich weiterentwickeln, neue Perspektiven aufnehmen und ihren Spirit bewahren.

Inwiefern können Sie sich ein Comeback der drei vorstellen? Oder würden Sie sich das sogar wünschen?

Williams: "Never say never." Die Business-Welt ist dynamisch, genauso wie die Löwen-Runde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Wege sich irgendwann wieder kreuzen - sei es in der Show oder auf anderen Plattformen.

Was können die Zuschauer von der letzten Staffel mit Nils Glagau, Tillman Schulz und Tijen Onaran erwarten?

Williams: Eine Staffel voller Herzblut, inspirierender Pitches und echter Magic Moments. Es wird emotional und spannend - genau das, was "Die Höhle der Löwen" ausmacht. Mehr kann ich leider noch nicht verraten.

Wie blicken Sie auf die Zukunft von "Die Höhle der Löwen"? Was wünschen Sie sich für die Sendung und ihre Entwicklung?

Williams: Mein Wunsch ist, dass die Show weiterhin ein Leuchtturm für Visionäre bleibt. Dass sie Mut macht und inspiriert.