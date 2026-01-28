Stars, Politiker und Wirtschaftsgrößen in aller Welt fahren sie und machen Mercedes berühmt. Zum Erfolg der S-Klasse gehören der Glamour-Faktor und ein wohlkalkuliertes Geschäftsmodell
Was haben Konrad Adenauer und Olaf Scholz, Herbert von Karajan und Udo Jürgens gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch in einem Punkt ähneln sie sich: in ihrer Vorliebe für ein Auto, das seit Jahrzehnten in Sindelfingen gebaut wird. Denn sie alle fuhren oder fahren einen Mercedes – genauer gesagt: die S-Klasse.