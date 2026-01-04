Der dritte Teil der Avatar-Saga hat am Wochenende die Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten. Für Regisseur James Cameron ist es bereits der vierte Film, der diesen Meilenstein erreicht.
Das noch frische Jahr beginnt für Hollywood sogleich mit einem selten gewordenen Meilenstein: "Avatar: Fire and Ash" hat am vergangenen Samstag die magische Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten, wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet. Für Regisseur James Cameron (71) ist es ein weiterer Triumph in einer ohnehin beispiellosen Karriere.