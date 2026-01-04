Der dritte Teil der Avatar-Saga hat am Wochenende die Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten. Für Regisseur James Cameron ist es bereits der vierte Film, der diesen Meilenstein erreicht.

Das noch frische Jahr beginnt für Hollywood sogleich mit einem selten gewordenen Meilenstein: "Avatar: Fire and Ash" hat am vergangenen Samstag die magische Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten, wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet. Für Regisseur James Cameron (71) ist es ein weiterer Triumph in einer ohnehin beispiellosen Karriere.

Denn der 71-Jährige hat damit erneut Geschichte geschrieben. Cameron ist bereits für drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten verantwortlich: Der erste "Avatar" führt die Liste mit beinahe drei Milliarden Dollar an, dessen Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" rangiert auf Platz drei, gefolgt von Camerons "Titanic". Einzig dem auf Platz zwei der ewigen Bestenliste befindlichen Marvel-Streifen "Avengers: Endgame" gelang es, Camerons Dominanz zu brechen. Mit dem dritten Pandora-Abenteuer zementiert dieser nun erneut seinen Status als kommerziell erfolgreichster Filmemacher überhaupt.

Starke Zahlen zum Jahreswechsel

Bis Neujahr hatte der Film laut dem Branchenblatt weltweit bereits 935 Millionen Dollar eingespielt - davon 266 Millionen in Nordamerika und 699 Millionen auf internationalen Märkten. Allein am Freitag kamen in den USA weitere 14 Millionen Dollar aus 3.832 Kinos hinzu, womit der nordamerikanische Gesamterlös auf 280 Millionen Dollar kletterte.

Für das Neujahrswochenende prognostizieren Branchenexperten einen Spitzenplatz mit geschätzten 36 bis 38 Millionen Dollar. Damit dürfte der Film in Kürze auch die 300-Millionen-Marke in Nordamerika durchbrechen.

Nur drei Milliarden-Hits in 2025

"Avatar: Fire and Ash" ist erst der dritte und sehr sicher auch der letzte Hollywood-Film mit Kinostart in 2025, der die Milliarden-Grenze überschreitet. Die beiden anderen Titel stammen ebenfalls aus dem Hause Disney: Die Realverfilmung "Lilo & Stitch" spielte 1,038 Milliarden Dollar ein, während "Zoomania 2" seit seinem Start an Thanksgiving mit derzeit 1,51 Milliarden Dollar die Box-Office-Liste des abgelaufenen Jahres anführt.