Erfolgsformat wird ausgebaut: Sat.1-Frühstücksfernsehen ab März auch immer samstags

1 Das Moderations-Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehen": (v.l.n.r.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Karen Heinrichs, Christian Wackert, Marlene Lufen. Foto: SAT.1/Christoph Köstlin

Das deutsche Frühstücksfernsehen wächst: Ab 1. März zeigt der Privatsender Sat.1 sein beliebtes Morgenmagazin auch samstags. Alina Merkau und Benjamin Bieneck feiern gemeinsam mit allen Experten die erste Ausgabe.











Link kopiert



Eine erfolgreiche Sat.1-Marke wird weiter ausgebaut: Ab dem 1. März 2025 wird das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erstmals an sieben Tagen in der Woche ausgestrahlt. Das gab der Privatsender am Sonntag bekannt. Das beliebte Morgenmagazin, das wochentags bereits ab 5:30 Uhr startet, ist dann auch samstags von 9 bis 12 Uhr live zu sehen.