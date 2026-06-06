Ina Müller lädt wieder in den Schellfischposten ein. Zum Staffelauftakt talkt die Moderatorin unter anderem mit Campino.

Ina Müller (60) geht in etwas mehr als einem Monat wieder aus dem Schellfischposten in Hamburg auf Sendung. Am 16. Juli wird die "XL-Auftaktfolge" der neuen Staffel von "Inas Nacht" um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt - direkt im Anschluss an die "Tagesthemen". Ina Müller begrüßt dann eine illustre Runde an Gästen. Schon zum dritten Mal ist Moderationsallzweckwaffe Barbara Schöneberger (52) zu Gast. Auch Die-Toten-Hosen-Frontmann Campino (63) gibt sich die Ehre.

Campino über König Charles Schöneberger berichtet in Hamburgs ältester Hafenkneipe direkt am Hamburger Hafen von "ihrer neuen Liebe zu Schweden und verrät, warum sie sich über Baulärm freut und sich mittlerweile oft lieber mit Frauen unterhält", teilt die ARD zur bevorstehenden Sendung mit.

Campino, dessen Band gerade erst ihr finales Studioalbum "Trink aus, wir müssen gehen!" veröffentlicht hat, führt hingegen im Gespräch mit Ina Müller aus, aus welchem Grund er keine riskanten Bühnenstunts mehr absolviert, was ihn an der englischen Region Cornwall fasziniert, und verrät außerdem, wie man stilecht König Charles III. (77) die Hand gibt.

TV-Debüt eines Sängers

Auch das musikalische Programm wird bei der Staffelrückkehr von "Inas Nacht" nicht zu kurz kommen. So singen Gastgeberin Ina Müller und Barbara Schöneberger "ein ganz besonderes Duett", Die Toten Hosen präsentieren einen Song aus ihrem aktuellen Album, und der erst 21-jährige britische Musiker Connor Skinner feiert im Schellfischposten sein TV-Debüt.

Mit dabei sind außerdem, wie gewohnt, die Herren des Wilhelmsburger Shantychors De Tampentrekker sowie 14 handverlesene Gäste mitsamt ihren Bierdeckelfragen. Barbara Schöneberger ist bereits zum dritten Mal in der TV-Sendung zu Gast - nach Auftritten im Jahr 2009 und 2018.

Ina Müller moderiert seit 2007 das Erfolgsformat "Inas Nacht", zunächst im NDR, seit 2009 läuft die Late-Night-Show im Ersten. 2008 gab es für das Format den Deutschen Fernsehpreis, 2009 den Deutschen Comedypreis und 2010 den Grimme-Preis.