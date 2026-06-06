Ina Müller lädt wieder in den Schellfischposten ein. Zum Staffelauftakt talkt die Moderatorin unter anderem mit Campino.
Ina Müller (60) geht in etwas mehr als einem Monat wieder aus dem Schellfischposten in Hamburg auf Sendung. Am 16. Juli wird die "XL-Auftaktfolge" der neuen Staffel von "Inas Nacht" um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt - direkt im Anschluss an die "Tagesthemen". Ina Müller begrüßt dann eine illustre Runde an Gästen. Schon zum dritten Mal ist Moderationsallzweckwaffe Barbara Schöneberger (52) zu Gast. Auch Die-Toten-Hosen-Frontmann Campino (63) gibt sich die Ehre.