Was die Rekordprämie für Mercedes-Mitarbeiter und Aktionäre bedeutet

1 Mitarbeiter von Mercedes-Benz erhalten für 2022 den Rekordbonus von bis zu 7300 Euro. Foto: dpa/Silas Stein

Der Deckel ist gelüftet, der Betriebsrat des Autoherstellers feiert die Rekordprämie von 7300 Euro. Womit haben nun die Anteilseigner des Stuttgarter Konzerns zu rechnen?









Der Mercedes-Betriebsrat spricht von klasse Nachrichten. Was in weniger renditestarken Branchen wie eine Fantasiesumme wirken könnte, wird beim Stuttgarter Autohersteller Realität: Die Erfolgsbeteiligung steigt auf den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens.