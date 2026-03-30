Auch in Woche zwei stürzt Ryan Gosling nicht ab. "Der Astronaut - Project Hail Mary" ist in den USA nun der erfolgreichste Film des Jahres 2026. Er löste einen bereits 2025 gestarteten Konkurrenten ab.

"Der Astronaut" Ryan Gosling (45) ist weiterhin in ganz anderen Sphären unterwegs. Mit "Project Hail Mary" dominiert der "Barbie"-Star auch in der zweiten Woche die US-Kinocharts. Laut dem Datendienstleister Comscore spielte der Sci-Fi-Film in Nordamerika weitere 54,5 Millionen US-Dollar ein. Dies bedeutete zum zweiten Mal in Folge Platz eins der Kino-Charts, vor dem Pixar-Film "Hoppers".

Hochkarätige Konkurrenz gab es unter den Neustarts allerdings nicht. Am besten schnitt noch die Horror-Komödie "They Will Kill You" mit Rang drei der Kinocharts ab.

"Der Astronaut" nun erfolgreichster Film des Jahres 2026

"Der Astronaut - Project Hail Mary" war am letzten Wochenende mit 80,6 Millionen US-Dollar an den Start gegangen. Das Ergebnis von dieser Woche sorgt damit für einen Rückgang um nur 32 Prozent. Normalerweise stürzen selbst erfolgreiche Kinostarts in der zweiten Woche um 60 bis 70 Prozent.

In den USA ist das Sci-Fi-Spektakel jetzt schon der erfolgreichste Film des noch jungen Kinojahres. Insgesamt stehen für das Feelgood-Abenteuer 164,3 Mio. Dollar zu Buche. Den Rekord hielt bisher der bereits Ende Dezember 2025 gestartete "Avatar: Fire and Ash". Der dritte Teil von James Camerons "Avatar"-Sage spielte im laufenden Jahr 153,8 Millionen Dollar ein. Dahinter folgen "Hoppers" und "Scream 7".

Ryan Gosling spielt in "Der Astronaut - Project Hail Mary" den Molekularbiogen und unfreiwilligen Raumfahrer Ryland Grace. An seiner Seite verkörpert die deutsche Ausnahmeschauspielerin Sandra Hüller (47) die strenge ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt, die auf der Erde versucht, eine komplexe Raumfahrtmission zu einem anderen Stern zu organisieren.