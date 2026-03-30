Auch in Woche zwei stürzt Ryan Gosling nicht ab. "Der Astronaut - Project Hail Mary" ist in den USA nun der erfolgreichste Film des Jahres 2026. Er löste einen bereits 2025 gestarteten Konkurrenten ab.
"Der Astronaut" Ryan Gosling (45) ist weiterhin in ganz anderen Sphären unterwegs. Mit "Project Hail Mary" dominiert der "Barbie"-Star auch in der zweiten Woche die US-Kinocharts. Laut dem Datendienstleister Comscore spielte der Sci-Fi-Film in Nordamerika weitere 54,5 Millionen US-Dollar ein. Dies bedeutete zum zweiten Mal in Folge Platz eins der Kino-Charts, vor dem Pixar-Film "Hoppers".