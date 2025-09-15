Erfolgreichster Film 2025: Das Kanu des Manitu bricht mehrere Rekorde

Jetzt schon erfolgreichster Film des Jahres in Deutschland: "Das Kanu des Manitu" hat nicht nur die "Minecraft"-Verfilmung entthront, sondern weitere Meilensteine erreicht. In den ewigen Ranglisten geht es ebenfalls deutlich bergauf.

"Das Kanu des Manitu" schwimmt weiter von einer Bestmarke zur nächsten. Am fünften Wochenende im Kino fielen laut dem Branchenmagazin "Blickpunkt:Film" einmal mehr diverse Rekorde. Dabei spielte der Komödie von Michael Bully Herbig (57) das Kinofest in die Karten. Am 13. und 14. September kosteten die Tickets in den über 700 teilnehmenden Lichtspielhäusern je nur fünf Euro.

450.000 Karten gingen am Wochenende für "Das Kanu des Manitu" weg. Damit kehrte der Film in Woche fünf an die Spitze der Kinocharts zurück. In der Vorwoche hatte ihn der Schocker "Conjuring 4" von dort vertrieben.

Anhaltender Erfolg: Beste fünfte Woche seit zehn Jahren

Mit diesen starken Zahlen nach immerhin schon einem Monat im Kino gelang "Das Kanu des Manitu" das beste Ergebnis an einem fünften Wochenende des Jahres 2025. Seit zehn Jahren hat kein deutscher Film zu diesem Zeitpunkt mehr Besucher angelockt. 2015 verkaufte "Honig im Kopf" an seinem fünften Wochenende 455.000 Karten.

Das Kinofest machte "Das Kanu des Manitu" nach nur 31 Tagen im Kino zum erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland. Die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" (2001) liegt jetzt bei rund 3,8 Millionen verkaufter Tickets. Damit ist "Ein Minecraft Film" entthront. Die Computerspielverfilmung setzte hierzulande 3,45 Mio. Karten um.

Große Sprünge in ewigen Ranglisten

Auch in den ewigen Kinocharts arbeitet sich "Das Kanu des Manitu" nach oben. Wie die Webseite "InsideKino" vorgerechnet hat, rangiert die Westernparodie nach nur einem Monat bereits auf Platz 80 unter den umsatzstärksten Filmen der deutschen Kinogeschichte.

In der Liste der erfolgreichsten deutschen Filme seit der Wiedervereinigung liegt "Das Kanu des Manitu" laut "InsideKino" bereits auf Rang 25. Unangefochten auf Platz eins mit über 11 Millionen verkaufter Tickets: Der Vorgänger "Der Schuh des Manitu".