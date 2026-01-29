Shirin David bekommt ihre eigene Netflix-Dokumentation: Fans können sich auf persönliche Einblicke in den Alltag der Künstlerin freuen. Nach einem Wechsel im Produktionsteam läuft der Dreh weiter, ein Starttermin steht noch nicht fest.
Netflix hat dieses Jahr viel vor. Am Mittwochabend stellte der Streamingdienst in Berlin sein Programm für den deutschen Markt vor. Das Unternehmen kündigte dabei unter anderem an, dass dieses Jahr mit "Shirin" eine neue Doku-Serie über die Rapperin Shirin David (30) erscheinen wird. Produziert wird sie von Leonine Documentaries, Regie und Drehbuch übernimmt Michael Schmitt, der bereits für Constantin Entertainment bei "Kaulitz & Kaulitz" Regie führte.