Erfolgreiches Glücksspiel: Lotto-Spieler aus Kreis Ludwigsburg gewinnt Million

1 Drei Richtige führten den Mann zur Million Foto: Swen Pförtner/dpa

Bei einer Sonderauslosung am Wochenende hat ein Glücksspieler aus dem Landkreis eine Million Euro gewonnen. Er ist längst nicht der erste in diesem Jahr.











Mit drei richtig getippten Zahlen ist ein Lottospieler aus dem Kreis Ludwigsburg zum Millionär geworden. Der Mann hat laut einer Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg von Montag erfolgreich an der 6aus49-Ziehung teilgenommen. Um wen es sich beim Gewinner handelt, sei bereits bekannt. Das Geld werde der Person in den kommenden Tagen überwiesen.