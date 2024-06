Jolanda Obleser strahlt über das ganze Gesicht. Sie hält das frisch gedruckte Marbacher Wimmelbuch in den Händen, ihr erstes eigenes Buch. Die 28-Jährige ist freie Illustratorin, lebt in Kassel, ist aber in Marbach aufgewachsen. In den vergangenen Monaten zeichnete sie ihre Schillerstadt für das Crowdfunding-Projekt „Marbach wimmelt“ des Stadtmarketingvereins.

Jetzt ist das Buch also da. Und nicht nur Jolanda Obleser strahlt. Auch diejenigen, die sich am Crowdfunding beteiligt haben und am Dienstag als erstes ihr Exemplar an der Alten Sakristei in Marbach abholen dürfen. Schnell bildet sich vor der Tür eine Schlange von fröhlichen Menschen.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Illustratorin aus der Schillerstadt Jolanda Obleser lässt Marbach wimmeln Jolanda Obleser zeichnet Hunderte Personen für ihr erstes großes Buchprojekt: das Marbacher Wimmelbuch.

Draußen werden an den Stehtischchen die Köpfe über den neuen Büchern zusammengesteckt: „Guck mal hier!“, heißt es. Und: „Guck mal da!“. Es gibt viel zu entdecken in „Marbach wimmelt“. Etwa 100 Menschen hat Jolanda Obleser pro Wimmelbuch-Seite gezeichnet. Hinzu kommen Hunde und Häuser, Tauben und Tische, Eistüten und Eichhörnchen, Fotoapparate und Fahrräder, Besen und Bänke, Rollatoren und Rucksäcke, Puppen und Pferdeäpfel, und, und, und. . . . Eben alles, was es in Marbach so gibt. Auf 16 Seiten wimmelt es im Buch, wie verrückt.

Erhältlich ist das Marbacher Wimmelbuch von Samstag an in der Buchhandlung Taube, im Antiquariat Friedrich und im Stadtinfoladen für 18,90 Euro. Der Stadtmarketingverein Marbach und Jolanda Obleser werden mit dem Wimmelbuch bei der Eröffnung der Fußgängerzone an diesem Samstag, 29. Juni, an verschiedenen Stationen vor Ort sein.