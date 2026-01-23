Robbie Williams schreibt britische Musikgeschichte: Mit seinem Album "Britpop" sichert sich der Sänger seinen 16. Nummer-eins-Erfolg als Solokünstler und übertrifft damit die Beatles.
Was für ein Moment für Robbie Williams (51): Der britische Entertainer hat einen Rekord gebrochen, den viele für unerreichbar hielten. Mit seinem neuen Album "Britpop" kletterte der 51-Jährige zum 16. Mal in seiner Solokarriere an die Spitze der britischen Charts - und überholte damit niemand Geringeren als die Beatles, die es auf 15 Nummer-eins-Alben brachten.