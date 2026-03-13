Erfolgreicher Start der neuen Platte: Harry Styles toppt zum dritten Mal die Charts

Mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." landet Harry Styles zum dritten Mal an der deutschen Chartspitze. Das neue Album erzielt die stärkste Startwoche seit fünf Monaten.

Harry Styles (32) steht erneut an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Mit seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." landet der britische Sänger zum dritten Mal auf Platz eins. Die Spitzenposition belegte er zuvor bereits mit seinem Song "As It Was" und dem dazugehörigen Album "Harry's House" von 2022. Sein neues Werk erzielte hierzulande die stärkste Startwoche seit fünf Monaten. Zudem wurde kein Album am Erscheinungstag seit Oktober öfter gestreamt. Insgesamt kommt der Ex-One-Direction-Star auf mehr als 500 Wochen in den Charts.

Auch in den Single-Charts zeichnet sich der Erfolg seiner vierten Platte ab. Styles ist mit acht Songs vertreten, darunter dem Neueinstieg "American Girls" und der Single "Aperture", die seine Position von Platz 46 auf 20 verbessert.

H-Blockx mit bestem Chartergebnis ihrer Karriere

Die übrigen Plätze in den Top fünf der Album-Charts sichern sich deutsche Künstler. Auf Rang zwei kehrt Sarah Connor mit der erweiterten Edition ihres aktuellen Albums "Freigeistin" zurück. H-Blockx sichern sich mit ihrem Comeback-Album "Fillin_The_Blank" Platz drei - und damit ihre beste Platzierung bislang. Auf den Rängen vier und fünf folgen Kayef mit "Lieder für dich" und Roland Kaiser, der mit der Deluxe-Edition seines Albums "Marathon" erneut in den Charts vertreten ist.

Neu in den Charts sind zudem die Hamburger Ska-Punker Rantanplan mit "Geschwedet" auf Rang sieben und das Duo HE/RO aus Heiko und Roman Lochmann mit "Vier Augen" auf acht. Der ehemalige The-Smiths-Sänger Morrissey steigt mit "Make-up Is A Lie" auf Platz neun ein.

Mix aus Rap und Pop vorne in den Single-Charts

An der Spitze der Single-Charts feiern derzeit die Rapper Lacazette und Jazeek mit ihrem Song "CDY" Erfolge. Für Lacazette ist es der erste Nummer-eins-Hit, während Jazeek damit nach "Akon" zum zweiten Mal die Single-Charts toppt. Nur knapp dahinter landet Zara Larsson mit ihrem Hit "Lush Life" von 2015 auf Platz zwei. Taylor Swift kann sich mit "The Fate Of Ophelia" über den dritten Rang freuen.