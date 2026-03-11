Erfolgreicher Schwimmer aus Korb: Martin Tschepe wird Doppel-Weltmeister im Winterschwimmen

Martin Tschepe aus Korb ist Doppelweltmeister im Winterschwimnmen geworden. Im finnischen Oulu siegte er in seiner Altersklasse über 200 und 450 Meter Freistil.
Martin Tschepe aus Korb (Rems-Murr-Kreis) hat bei den Weltmeisterschaften im Winterschwimmen im finnischen Oulu zwei Titel geholt. Tschepe, Jahrgang 1965, geht für den Schwimmverein Ludwigsburg (SVL) an den Start. Er war in seiner Altersklasse über 200 Meter Freistil (2 Minuten und 51 Sekunden) und 450 Meter Freistil (7 Minuten und 4 Sekunden) nicht zu schlagen.