Erfolgreicher Schwimmer aus Korb: Martin Tschepe wird Doppel-Weltmeister im Winterschwimmen

Martin Tschepe aus Korb ist Doppelweltmeister im Winterschwimnmen geworden. Im finnischen Oulu siegte er in seiner Altersklasse über 200 und 450 Meter Freistil.

Martin Tschepe aus Korb (Rems-Murr-Kreis) hat bei den Weltmeisterschaften im Winterschwimmen im finnischen Oulu zwei Titel geholt. Tschepe, Jahrgang 1965, geht für den Schwimmverein Ludwigsburg (SVL) an den Start. Er war in seiner Altersklasse über 200 Meter Freistil (2 Minuten und 51 Sekunden) und 450 Meter Freistil (7 Minuten und 4 Sekunden) nicht zu schlagen.

Die Wettkämpfe der International Winter Swimming Association (IWSA) wurden in einem 25-Meter-Becken ausgetragen, das speziell für die Rennen ins gut 70 Zentimeter dicke Eis des Oului Rivers gesägt worden war – und das jede Nacht wieder zugefroren ist. Das Wasser hatte minus 0,2 Grad Celsius.

Beim Winterschwimmen dürfen die Sportler nur Badehose und Badekappe tragen. Gestartet wird vom Beckenrand aus, Rollwenden sind tabu. Diese Regeln gelten aus Sicherheitsgründen, denn die Sportler sollen in den mitunter trüben Gewässern nicht komplett untertauchen, damit sie im Notfall von den Rettungstauchern am Beckenrand schnell geborgen werden können.

Martin Tschepe tritt seit gut zehn Jahren bei Wettkämpfen im Eis- und Winterschwimmen an. Dennoch waren die Wettkämpfe in Oulu eine neue Erfahrung für ihn: „In so kaltem Wasser wie jetzt in Finnland bin ich bis dato noch nie bei einem Wettkampf geschwommen.“ Die Rennen in Oulu seien trotzdem überraschend gut gelaufen. „Das regelmäßige Wintertraining im Neckar hat sich gelohnt.“

Der Mann, der seit Mitte der 1970er Jahre für den SVL bei Wettkämpfen startet, hat in Finnland außer den zwei Goldmedaillen einmal Bronze geholt: über 25 Meter Schmetterling (18,26 Sekunden), ferner wurde er über 100 Meter Freistil Vierter (1Minute und 15 Sekunden) und Fünfter über 25 Meter Freistil (15,90 Sekunden). Jetzt, sagt der SVLer mit einem Augenzwinkern, freue er sich aber, dass die Eisschwimmsaison vorerst beendet ist – und auf „immer wärmer werdendes Wasser im Neckar“.