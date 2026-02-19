Die in der TV-Show „Höhle der Löwen“ gebotenen Finanzspritzen hat Klaus-Peter Beer dankend abgelehnt – weil der 80-jährige Erfinder neben guten Ideen auch einen ganz eigenen Kopf hat.
Ein paar Ständerbohrmaschinen, ein an der Werkbank montierter Schleifapparat und jede Menge Material in den bis zur Decke reichenden Regalen: Wer einen Blick in die heiligen Hallen von Klaus-Peter Beer wirft, fühlt sich an eine Garagen-Werkstatt erinnert. An die Produktion hochwertiger Medizinprodukte dürften die wenigsten Menschen denken, die sich im vollgestopften Reich des Tüftlers umsehen. Und dass sich der kleine Betrieb aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu den innovativsten Firmen seiner Branche zählen darf, käme wohl kaum jemandem in den Sinn.