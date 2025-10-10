Chartrekord für Taylor Swift: Der Popstar führt mit Album und Single gleichzeitig die deutschen Charts an - und stellt dabei gleich weitere Bestmarken auf.

Taylor Swift (35) schreibt deutsche Chartgeschichte: Zum ersten Mal setzt sich eine internationale Künstlerin mit zwei Neuzugängen gleichzeitig auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts sowie der Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Spitzenposition belegt der Song "The Fate Of Ophelia" und ihre neue LP "The Life of a Showgirl".

Auch diese Rekorde stellt Taylor Swift auf Daneben kann der Popstar weitere Rekorde verbuchen. Laut einer Mitteilung gelang es bisher niemandem, sich mit mehr Liedern gleichzeitig in den Top 10 der Single-Charts zu platzieren. Swift schaffte es mit acht Titeln: Neben "The Fate Of Ophelia" zählen dazu auch "Opalite" auf Platz drei, "Elizabeth Taylor" auf Position vier, "Father Figure" (fünf), "Cancelled" (sieben), "Eldest Daughter" (acht), "The Life of a Showgirl" (neun) und "Actually Romantic" (zehn). Ergänzt werden sie vom offiziellen Sommerhit "Golden" auf Rang zwei und Alex Warrens (25) "Ordinary" auf Platz sechs.

"The Life of a Showgirl" sicherte sich daneben mit 12,2 Millionen Abrufen am 3. Oktober den Titel des meistgestreamten Albums am Tag der Veröffentlichung. Zudem ist es der meistverkaufte Vinyl-Longplayer an einem Tag sowie im Zeitraum von einer Woche. Insgesamt erzielte es "die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenaufzeichnung durch GfK Entertainment vor 25 Jahren", wie es in der Mitteilung heißt. Außerdem wurde Swift mit 14,5 Millionen Abrufen am 3. Oktober die meistgestreamte weibliche Künstlerin.

Weltweite Bestmarken

Auch international ist Taylor Swifts Album auf Erfolgskurs. Laut dem US-Branchenmagazin "Billboard" überschritt "The Life of a Showgirl" bereits in den ersten fünf Tagen die Marke von 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten - eine Zahl, die sich aus physischen Verkäufen, digitalen Downloads und Streaming-Zahlen zusammensetzt. Damit brach sie den Rekord von Adele (37), deren Album "25" im Dezember 2015 mit 3,482 Millionen Einheiten in die Charts einstieg.

Spotify meldete außerdem, dass das zwölfte Studioalbum der Sängerin das meistgestreamte innerhalb eines Tages auf der Plattform ist. Laut "Variety" brach Swift zudem den Rekord für den meistgestreamten Song in einer Woche - eine Bestmarke, die zuvor Miley Cyrus mit "Flowers" gehalten hatte.