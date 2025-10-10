Chartrekord für Taylor Swift: Der Popstar führt mit Album und Single gleichzeitig die deutschen Charts an - und stellt dabei gleich weitere Bestmarken auf.
Taylor Swift (35) schreibt deutsche Chartgeschichte: Zum ersten Mal setzt sich eine internationale Künstlerin mit zwei Neuzugängen gleichzeitig auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts sowie der Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Spitzenposition belegt der Song "The Fate Of Ophelia" und ihre neue LP "The Life of a Showgirl".