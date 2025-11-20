Erfolgreiche Trödelshow: Bares für Rares feiert Premiere auf Twitch

Am 24. November debütiert "Bares für Rares" auch auf Twitch. Horst Lichter führt gemeinsam mit dem Streamer Peter "Piet" Smits durch ein Live-Special. Das ZDF verspricht Auftritte von anderen Content-Creatoren und Highlight-Clips aus vergangenen Sendungen.

Die erfolgreiche Trödelshow "Bares für Rares" feiert am Montag, dem 24. November, um 18:30 Uhr eine besondere Premiere. Die ZDF-Sendung debütiert dann auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch. Der Titel der besonderen Folge: "Bares für Rares - Horst jeht op Twitch". Die Besonderheit: Es ist das erste ZDF-Twitch-Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert wird. Moderator Horst Lichter (63) führt zusammen mit Peter "Piet" Smits (36) durch die Sendung.

Smits gründete den YouTube-Kanal "PietSmiet", der seit mehr als einem Jahrzehnt Gaming-Videos veröffentlicht. Lichter und Smits werden über die schönsten Momente der Sendung sprechen und live auf Highlight-Clips reagieren. Darüber hinaus teilen sie Anekdoten vom Treiben hinter den Kulissen und geben exklusive Einblicke ins Set.

Weihnachtsspecial von "Bares für Rares"

Die Twitch-Community kann via Live-Voting aktiv teilnehmen und den Stream beeinflussen. Darüber hinaus hat das ZDF bekannte Content-Creator angekündigt, die ihre Keller und Garagen durchstöbert haben, auf der Suche nach neuen Fundstücken, die Lichter begeistern könnten. In Einspielfilmen stellen sie ihre Objekte vor, die anschließend im Stream begutachtet werden.

Im Dezember erscheinen weitere besondere Episoden der Trödelshow. Für den 10. Dezember hat das ZDF eine weihnachtliche XXL-Folge von "Bares für Rares" angekündigt. Zwei Wochen später folgt ein weiteres Weihnachtsspecial mit Lichter und den Händlern.