Erfolgreiche Trödelshow: Bares für Rares feiert Premiere auf Twitch

Am 24. November debütiert "Bares für Rares" auch auf Twitch. Horst Lichter führt gemeinsam mit dem Streamer Peter "Piet" Smits durch ein Live-Special. Das ZDF verspricht Auftritte von anderen Content-Creatoren und Highlight-Clips aus vergangenen Sendungen.
Die erfolgreiche Trödelshow "Bares für Rares" feiert am Montag, dem 24. November, um 18:30 Uhr eine besondere Premiere. Die ZDF-Sendung debütiert dann auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch. Der Titel der besonderen Folge: "Bares für Rares - Horst jeht op Twitch". Die Besonderheit: Es ist das erste ZDF-Twitch-Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert wird. Moderator Horst Lichter (63) führt zusammen mit Peter "Piet" Smits (36) durch die Sendung.