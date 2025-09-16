Erfolgreiche Russen-Attacken: Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Der Angriff russischer Drohnen in Polen hat die Verletzlichkeit der Nato-Ostflanke gezeigt. Die Allianz will sich nun neu aufstellen.
Der Kreml testet die Verteidigungsbereitschaft des Westens. Nicht erst seit dem russischen Manöver Sapad in diesen Tagen sehen sich die Staaten an der EU-Ostgrenze Provokationen Moskaus ausgesetzt. Das GPS der Nato-Infrastruktur wird gestört, Cyberangriffe müssen abgewehrt werden oder in Polen werden im Moment die sozialen Medien mit einer Desinformationskampagne geflutet. Eine neue Qualität hatte vor allem die Luftraumverletzung in Polen durch russische Militärdrohnen.