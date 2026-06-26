Erfolgreiche Rückkehr im Mai: Der Lehrer bekommt eine weitere Staffel bei RTL

Das Comeback von "Der Lehrer" hat überzeugt: Nach der im Mai gestarteten zehnten Staffel setzt RTL die Serie mit neuen Folgen fort. Zuvor hatte das Format fünf Jahre lang pausiert.

Das Comeback war erfolgreich, nun macht RTL weiter: Der Sender hat eine weitere Staffel von "Der Lehrer" angekündigt. Das gab RTL am Freitag offiziell bekannt. Hendrik Duryn (58), der zuletzt als Stefan Vollmer in seine Paraderolle zurückgekehrt war, bleibt der Serie damit erhalten. Details zu Starttermin, Handlung oder weiterer Besetzung nannte der Sender zunächst nicht.

"Der Lehrer" kehrte im Mai zurück Erst vor rund einem Monat war "Der Lehrer" nach mehrjähriger Pause mit neuen Folgen bei RTL+ und RTL zurückgekehrt. Ursprünglich war die Serie bereits 2009 gestartet, erhielt nach dem Auftakt aber erst 2013 eine zweite Staffel. Danach entwickelte sich das Format zu einem festen Bestandteil des RTL-Programms. Bis 2021 spielte Duryn den unkonventionellen Lehrer Stefan Vollmer, der seine Schülerinnen und Schüler mit viel Einsatz, direkter Art und eigenen Methoden unterstützte.

Nach Duryns Ausstieg versuchte RTL, die Serie mit Simon Böer als neuem Hauptdarsteller fortzusetzen. An die früheren Erfolge konnte das Format jedoch nicht mehr anknüpfen, 2021 wurde "Der Lehrer" schließlich eingestellt. Im Mai 2026 kehrte Stefan Vollmer dann überraschend mit sechs neuen Folgen zurück. Auch der Cast wurde erweitert: Birte Hanusrichter stieß als Vollmers Nachbarin Nadia Mazur dazu, Tanja Schleiff war neu als Schulleiterin Vanessa Bohm zu sehen. Ob beide auch in der kommenden Staffel wieder mitwirken, ist bislang offen.

Duryn hatte bereits im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news zum Serien-Comeback deutlich gemacht, dass er sich eine Fortsetzung gut vorstellen könne. "Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. So würde ich sehr gerne weitermachen, am liebsten im nächsten Jahr mit zehn Folgen. Ich habe riesig Bock", sagte er damals. Dieser Wunsch geht nun zumindest grundsätzlich in Erfüllung.