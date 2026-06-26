Erfolgreiche Rückkehr im Mai: Der Lehrer bekommt eine weitere Staffel bei RTL

Das Comeback von "Der Lehrer" hat überzeugt: Nach der im Mai gestarteten zehnten Staffel setzt RTL die Serie mit neuen Folgen fort. Zuvor hatte das Format fünf Jahre lang pausiert.
Das Comeback war erfolgreich, nun macht RTL weiter: Der Sender hat eine weitere Staffel von "Der Lehrer" angekündigt. Das gab RTL am Freitag offiziell bekannt. Hendrik Duryn (58), der zuletzt als Stefan Vollmer in seine Paraderolle zurückgekehrt war, bleibt der Serie damit erhalten. Details zu Starttermin, Handlung oder weiterer Besetzung nannte der Sender zunächst nicht.