Erfolgreiche Komödie: Fünf Millionen Menschen sehen Kanu des Manitu

1 Der Film "Das Kanu des Manitu" läuft seit Mitte August in den Kinos. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Michael «Bully» Herbigs Rückkehr in den Wilden Westen interessiert weiterhin das Kinopublikum. 15 Wochen nach dem Start knackt der Film an den Kinokassen die nächste Millionenmarke.











Berlin - Michael "Bully" Herbig (57) hat mit seiner Komödie "Das Kanu des Manitu" die Fünf-Millionen-Zuschauermarke geknackt. "Yippie-Ya-Yeah! Wir sind überwältigt!", schreibt Regisseur und Schauspieler Herbig zu dem Erfolg rund drei Monate nach Kinostart auf Instagram. Constantin Film mit Sitz in München teilte mit, damit sei "Das Kanu des Manitu" der erfolgreichste Film des Jahres. Im gesamten deutschsprachigen Raum haben demnach bereits mehr als sechs Millionen Menschen die Komödie gesehen.