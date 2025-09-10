Erfolgreiche Fahndung: Mercedes in Leonberg aufgebockt: Räderdieb landet im Gefängnis

Ein 48-Jähriger schlägt laut Polizei auf dem Gelände eines Leonberger Mercedes-Händlers zu. Doch er macht die Rechnung ohne aufmerksame Zeugen.
Dieser Räderklau hat sich nicht ausgezahlt: Ein 48 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, am frühen Montagmorgen in der Bruckenbachstraße in Leonberg-Eltingen Felgen samt Reifen eines Mercedes gestohlen zu haben, ist seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung.