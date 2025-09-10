Erfolgreiche Fahndung: Mercedes in Leonberg aufgebockt: Räderdieb landet im Gefängnis

Ein 48-Jähriger schlägt laut Polizei auf dem Gelände eines Leonberger Mercedes-Händlers zu. Doch er macht die Rechnung ohne aufmerksame Zeugen.

Dieser Räderklau hat sich nicht ausgezahlt: Ein 48 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, am frühen Montagmorgen in der Bruckenbachstraße in Leonberg-Eltingen Felgen samt Reifen eines Mercedes gestohlen zu haben, ist seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mitarbeiter der Mercedes-Niederlassung schöpfen Verdacht Der Tatverdächtige sowie ein Auto seien am Montag gegen 5 Uhr einem Mitarbeiter der Mercedes-Niederlassung in der Leonberger Bruckenbachstraße auf einem überdachten Gelände für Fahrzeuge der Niederlassungen aufgefallen. Dies sei dem Zeugen verdächtig vorgekommen, worauf er die Örtlichkeit kurze Zeit später erneut gemeinsam mit einem Kollegen überprüft habe.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der mutmaßliche Täter bereits zugeschlagen: Die beiden Männer stießen nun auf einen aufgebockten Mercedes, an dem alle vier Räder fehlten. Der Mitarbeiter habe laut Pressemitteilung hierauf die Polizei verständigt.

Polizei folgt dem Dieb der Mercedes-Räder bis nach Pforzheim

Beim Leonberger Revier wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Nahe der Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-West fiel einer Streifenwagenbesatzung ein auf die Beschreibung passendes Auto auf. Die Beamten folgten dem Fahrzeug über die Autobahn bis zur Anschlussstelle Pforzheim-West. Gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim stoppten sie den 48-jährigen Fahrer und kontrollierten ihn.

Im Auto befanden sich vier Reifen samt Felgen, die von dem Mercedes der Leonberger Niederlassung stammen dürften. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Mitteilung auf schätzungsweise 6900 Euro. Weitere Gegenstände, die ebenfalls im Fahrzeug des Tatverdächtigen gefunden wurden, „werden hinsichtlich ihrer Herkunft überprüft“, heißt es weiter. Möglicherweise handele es sich hierbei um weiteres Diebesgut.

Der 48-Jährige landet vor dem Haftrichter

Der 48-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.