Erfolge in den 1970er Jahren: Trauer um Anja Hauptmann: Schlagersängerin wurde 84 Jahre alt

Sängerin und Schauspielerin Anja Hauptmann ist im Alter von 84 Jahren verstorben, wie ihr Sohn bestätigt hat. Als Todesursache wird Organversagen genannt.
Trauer um Anja Hauptmann (1943-2025). Die bekannte Schlagersängerin, die besonders in den 1970er Jahren Erfolge feierte, ist tot. Das bestätigte ihr Sohn Emanuel Hauptmann, selbst ein Musiker, gegenüber der "Bild"-Zeitung mit den Worten: "Ja, meine Mutter ist an Organversagen gestorben. Sie hat einen Traum gelebt, immer aus dem Vollen geschöpft."