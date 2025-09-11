Erfolge in den 1970er Jahren: Trauer um Anja Hauptmann: Schlagersängerin wurde 84 Jahre alt

Sängerin und Schauspielerin Anja Hauptmann ist im Alter von 84 Jahren verstorben, wie ihr Sohn bestätigt hat. Als Todesursache wird Organversagen genannt.

Trauer um Anja Hauptmann (1943-2025). Die bekannte Schlagersängerin, die besonders in den 1970er Jahren Erfolge feierte, ist tot. Das bestätigte ihr Sohn Emanuel Hauptmann, selbst ein Musiker, gegenüber der "Bild"-Zeitung mit den Worten: "Ja, meine Mutter ist an Organversagen gestorben. Sie hat einen Traum gelebt, immer aus dem Vollen geschöpft."

Erfolge in den 1970er Jahren Hauptmann soll zuletzt in einer Seniorenresidenz in Bad Belzig in Brandenburg gelebt haben. Die Enkeltochter des Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann (1862-1946) "war alleinerziehend und nie verheiratet", erklärte ihr Sohn noch. Sie sei zudem für eine Frau ihrer Generation "ungewöhnlich unabhängig" gewesen.

Ab dem Jahr 1965 war Hauptmann zunächst für einige Zeit Ansagerin beim ZDF. Dann nahm ihre Schlagerkarriere an Fahrt auf. In den 1970er Jahren sang die 1,86 Meter große, geborene Münchnerin Lieder wie "Hey, Lange!", "Mein Kind" oder "Es war einmal eine Liebe", brachte zwei Alben heraus. Der Münchner Musikproduzent Abi Ofarim (1937-2018), ein Freund der Verstorbenen, produzierte diese Musik.

Auch als Schauspielerin war Hauptmann tätig, trat in den 1980er Jahren in den Serien "Monaco Franze - Der ewige Stenz" und "Kir Royal" auf. "Es gab keinen, den sie nicht kannte. Sie war Teil der High Society in Berlin und München", blickt ihr Sohn Emanuel Hauptmann auf das Leben seiner Mutter zurück. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll Hauptmann auch zwei Enkeltöchter sowie einen Ur-Enkelsohn hinterlassen.