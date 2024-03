Erfolg vor Gericht: Zu hohe Miete? Klage kann sich lohnen

1 Ein Mietvertrag kann vor Gericht angefochten werden, wenn die Miete zu hoch ist. Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Ein Stuttgarter Vermieter wurde verurteilt, die Miete zu senken und den zu viel verlangten Betrag zurückzuerstatten. Laut Mieterverein wird die Obergrenze bei den Inseraten oft überschritten.











Der Stuttgarter Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann kann nicht oft vermelden, dass „raffgierige Vermieter zur Kasse gebeten werden“. Nun gibt es diesen Ausnahmefall, der sich für einen Mieter auszahlt. Gaßmann weist darauf hin, dass in Stuttgart als drittteuerster Stadt bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen zu oft klaglos zu viel für eine Wohnung bezahlt wird. Und er moniert, dass sich die Stadtverwaltung dieses Themas noch immer nicht intensiv genug annimmt – anders als Frankfurt. Extrem ist die Lage in Stuttgart bei Wohnungen, deren Zimmer separat vermietet werden. Weil sich die Miete in einer Wohngemeinschaft auf mehrere Personen verteilt, und teils noch Möbel und Nebenkosten im Preis inbegriffen sind, herrscht oft völlige Intransparenz. Dabei gelten auch hier die gängigen Preisobergrenzen.