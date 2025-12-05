Die 18-Jährige aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat bei der TV-Show zum zweiten Mal die Nase vorn – und erklärt, was sie mit ihrem Preisgeld macht.
Es war ein riesiger Coup. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme gewann Nicola Wulf im vergangenen Jahr bei der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ die Frauenkonkurrenz und eine Prämie von 25.000 Euro. Vielleicht sogar noch höher einzuschätzen ist, dass die 18-Jährige aus Steinheim in dem Hangel-, Kletter- und Springparcours in der diesjährigen Staffel „Ninja Warrior“ erneut nicht zu schlagen war. Denn die Erwartungshaltung war gestiegen und das Teilnehmerfeld nochmals stärker.